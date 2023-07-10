Подмосковье 10 июля 2023, 20:55 Почти 80 новых детских и спортивных площадок установят в Химках в этом году

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В городском округе Химки в этом году благоустроят 26 дворов, в которых установят 61 новую детскую и спортивную площадки. В каждой зоне специалисты обновят дорожное покрытие, посадят дополнительные кустарники и установят камеры видеонаблюдения «Безопасный регион». Кроме того, в муниципалитете модернизируют 14 игровых территорий по региональному проекту «Комплексное благоустройство дворовой территории и еще три площадки по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Ежегодно химчане голосуют за адреса, где обновление требуется в первую очередь. Все пожелания обсуждаем с жителями. В общей сложности за десять лет под руководством губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в Химках комплексно благоустроили более 400 дворовых территорий», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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В рамках региональной программы профильные службы ремонтируют детские и спортивные площадки, информационные стенды, элементы озеленения, системы уличного освещения, площадки и автостоянки. Также специалисты устанавливают новые урны, скамейки и камеры видеонаблюдения и обновляют пешеходные переходы и автомобильные проезды.

По губернаторскому проекту новые детские площадки возведут в микрорайоне Планерная, возле домов № 19 и 20 и в микрорайоне Левобережный на улице Совхозная, вблизи домов № 8 и № 16.

Кроме того, городской округ Химки является лидером среди муниципалитетов Подмосковья по устранению ям на придомовых территориях. С начала года во дворах отремонтировали покрытия общей протяженностью более 17 тысяч квадратных метров. В ходе второго этапа работ специалисты устранят дефекты на площади свыше 20 тысяч метров.

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