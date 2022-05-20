Более 60 населенных пунктов газифицировали в городском округе Коломна

Программа «Социальная газификация» заработала летом прошлого года. В городском округе Коломна возможность газифицировать свой дом получили жители 100 населенных пунктов.

В прошлом году голубое топливо пришло в дома более чем 400 семей. В этом году в Мособлгаз подали 775 заявок.

Жителю городского округа Коломна Михаилу Иванову подключили газ по программе «Социальная газификация». Когда Ивановы переехали в деревню, подводить к дому газ они даже не собирались. Цена была неподъемной — 500 тысяч рублей. С социальной газификацией цена на подключение стала меньше более чем в два раза — 200 тысяч рублей.

«На сайте Мособлгаза разработана специальная интерактивная карта „Социальная газификация“. На карте находится полная информация в какие сроки будет газифицирован тот или иной населенный пункт, форма договора социальной газификации и так же есть памятка по действиям как подавать заявку», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Коломна Дмитрий Ходасевич.

Программа «Социальная газификация» работает для населенных пунктов, где уже проложены газопроводы. До участка голубое топливо подводят бесплатно. Остальные работы и оборудование оплачивает сами жители населенных пунктов.