Более 60 многодетных семей из Одинцова получат участки в Волоколамском округе

В Волоколамском округе восемь гектаров областной земли передали для обеспечения многодетных семей из Одинцова. Участки получат более 60 семей. Об этом рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Претендовать на участки могут семьи с тремя и более детьми.

«Минмособлимуществом совместно с ГКУ МО „Центр содействия развитию земельно-имущественного комплекса Московской области“ подобран земельный участок из казны Московской области в деревне Шишково Волоколамского округа. Данный массив позволит администрации округа обеспечить земельными участками более 60 многодетных семей», — добавила министр.

С момента отмены режима самоизоляции Минмособлимущество согласовало предоставление 178 земельных участков подмосковным многодетным семьям. Для этого в округах подобрали почти 22 гектара земли. Также согласованы схемы еще 115 земельных участков, которые сейчас формируются для передачи семьям, уточнила Наталья Адигамова.

Схемы для последующей передачи земельных участков семьям утвердили еще для 12 городских округов. Среди них Домодедово, Орехово-Зуево, Чехов, ЗАТО Молодежный, Луховицы, Шаховская, Одинцово, Зарайск, Можайский, Коломенский, Волоколамский, Рузский округа.