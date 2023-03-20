20 марта 2023, 12:34
Более 60 мастер-классов и спектаклей проведут на День кукольника в парках Подмосковья
Праздничные мероприятия проведут в парках Московской области в День кукольника, который отмечается 21 марта. В министерстве культуры и туризма региона рассказали, что приготовили для жителей.
Мастер-класс по созданию кукольного спектакля проведут в парке «Пегас» в Егорьевске, анимационную программу «Путешествие с песенкой вокруг Сказки» представят в парке на улице Юбилейной в Орехово-Зуеве. Делать тряпичную пальчиковую куклу научат в парке культуры и отдыха Электрогорска.
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Для посетителей парка Малевича в Одинцове подготовили показ фильма о создании кукольных театров и мультиков. Образовательный лекторий «История кукольного театра» ждет в парке «Пехорка» в Балашихе.
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Театрализованное кукольное представление ждет гостей в парке «Дубрава» в Подольске, а посетители Центрального парка Наро-Фоминска смогут увидеть творческую выставку кукол в народных костюмах. Актерский мастер-класс «Кукольный театр на столе» проведут в Парке культуры и отдыха Пушкинского округа.
Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнавать обо всех выставках, мастер-классах, праздниках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.
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