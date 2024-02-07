Подмосковье 07 февраля 2024, 16:37 Более 60 контейнерных площадок «Мегабак» появилось в Подмосковье за пять лет Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Губернаторская программа по раздельному сбору отходов «Мегабак» в этом году отметит свой пятилетний юбилей. За это время в Подмосковье создано более 60 удобных площадок для утилизации мусора. Две из них находятся в городском округе Химки.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Для жителей Химок доступны две площадки по раздельному сбору крупногабаритных отходов «Мегабак» в Новых Химках и Сходне. Горожане могут сдавать различные виды отходов — макулатуру, цветные металлы, пластик и даже покрышки от автомобилей. Активные участники программы получают денежное вознаграждение прямо на карту: за алюминий — 150 рублей за килограмм, за медные изделия — до 600 рублей, за пластик — до 20 рублей.

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В рамках развития программы «Мегабак» в Московской области планируется строительство дополнительных площадок в каждом округе региона. Уже существуют городские округа, где функционируют две площадки, такие как Балашиха, Истра, Серпухов и Химки. Количество площадок программы будет увеличиваться в ответ на запросы жителей.

Площадки «Мегабак» успешно функционируют в Химках уже четыре года. Они работают по будням с 9:00 до 19:00 и по субботам с 10:00 до 17:00. Проект активно поддерживается инспекторами ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области и активными жителями, которые следят за соответствием стандартам строительства площадок.

Жители округа могут сами предложить место для строительства новой площадки, оставив заявку на сайте программы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности борьбы с выбросом мусора в неположенных местах.

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