Подмосковье 24 ноября 2023, 18:40 Более 60 компаний представили товары на форуме «Мой бизнес. 100% Подмосковье» Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

Читать 360tv в

Двухдневный форум «Мой бизнес. 100% Подмосковье» стартовал в Москве. Более 60 компаний представят свою продукцию на выставке. Гостями первого дня форума стали около 1,5 тысячи человек.

«Московская область всегда чутко относится к запросам бизнеса — именно так и зародился этот форум. Мы поддержали инициативу о проведении выставки и организовали форум, чтобы показать все многообразие, богатство и потенциал региона и бизнеса Московской области», — заявила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Реклама

На форуме представят продукцию производителей продуктов питания, потребительских товаров, высоких технологий и других. Гости смогут лично попробовать представленные товары или узнать принцип работы различных устройств.

Форум «Мой бизнес. 100% Подмосковье» проходит два дня на площадке ТЦ «Афимолл Сити». Узнать подробнее о программе и зарегистрироваться можно до 25 ноября на сайте проекта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил меры поддержки правительства Московской области, направленные на приток инвесторов в регион.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».