Подмосковье 25 июля 2023, 13:24 Более 60 компаний из Подмосковья подали заявки на налоговый вычет за отечественное ПО Unsplash

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Новый закон о налоговых вычетах за приобретение отечественного ПО, который был принят на весенней сессии Мособлдумы, начал давать результаты в Подмосковье. Уже 65 компаний подали заявки на получение этой меры поддержки.

«В Подмосковье третий по размерам IT-сектор в стране. Это 2814 организаций и 8450 индивидуальных предпринимателей, более 25,3 тысячи рабочих мест. Мы занимаем лидирующие позиции в стране по цифровизации. Безусловно, меры поддержки непосредственно IT-компаний необходимы и были приняты своевременно», — отметил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.

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Принятый закон позволяет организациям, которые приобрели программное обеспечение у подмосковных компаний, получить инвестиционный налоговый вычет. Заявления подали 65 компаний, из которых 32 уже получили средства.

Подать заявку на получение вычета можно на инвестиционном портале Московской области

Уникальную цифровую систему «Моя школа» внедрят в Подмосковье этой осенью. Это единый доступ к электронной библиотеке для педагогов, учеников и их родителей. Соглашение заключили губернатор Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.