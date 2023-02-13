Подмосковье 13 февраля 2023, 20:58 Более 60 км распределительных электросетей обновят в Волоколамске до конца года

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В Волоколамском округе проведут работы для повышения надежности электроснабжения потребителей. Всего в 2023 году заменят 65 километров электросетей, рассказали в пресс-службе Минэнерго Подмосковья.

Филиал компании «Россети Московский регион» «Западные электрические сети» проведет замену алюминиевого провода на самонесущий изолированный, обладающий повышенными характеристиками надежности электроснабжения. Также специалисты установят 864 опоры, выполнят капитальный ремонт 135 трансформаторных подстанций. Помимо этого, проведут работы по расчистке от древесно-кустарниковой растительности 31 гектара просек вдоль ЛЭП.

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«Программа по повышению надежности реализуется по поручению губернатора с 2021 года. Работы по обновлению электросетевого хозяйства проводятся в районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей», — отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

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