Подмосковье 30 декабря 2022, 10:43 Более 60 км новых дорог открыли в Подмосковье в 2022 году

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Строительство и реконструкцию 20 дорожных объектов провели в Московской области с начала 2022 года. Автомобилисты получили более 60 километров новых комфортных дорог.

«Мы поддерживаем высокий темп строительства дорог, важных для развития транспортного сообщения региона. В этом году транспортная доступность улучшилась для четырех миллионов жителей региона», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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В Минтрансе Подмосковья отметили, что по поручению губернатора Андрея Воробьева большинство объектов открываются досрочно. Так было, например, с Северным обходом Лобни. Движение здесь открыли в декабре — раньше запланированного срока на два года.

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Среди самых масштабных открытий 2022 года — новый путепровод через Рублево-Успенское шоссе в Раздорах (Одинцово). Движение здесь запустили на восемь месяцев раньше контрактных сроков. А в середине декабря завершили последний этап строительства транспортной развязки, соединяющей улицу Фрунзе с Ярославским шоссе в Мытищах.

В Жуковском завершили реконструкцию улицы Туполева — ее расширили, построили надземные пешеходные переходы и тоннель под площадью Громова. Пропускная способность между Жуковским и Раменским значительно увеличилась.

Сейчас в Подмосковье строится больше 40 дорожных объектов. Это четыре путепровода в Быкове, Аникеевке, Опалихе и Апрелевке, которые завершат в 2024 году. Это Новолыткаринское шоссе, которое в 2025 году соединит Лыткарино, Люберцы, Раменское, Балашиху и Ленинский округ. Это обход поселка Октябрьского в Люберцах и Мытищинская хорда, которая будет дублером участка МКАД. Все эти и многие другие объекты сделают Подмосковье еще комфортнее для бизнеса и проживания.