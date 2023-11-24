Подмосковье 24 ноября 2023, 13:59 Более 60 километров тротуаров построили в Подмосковье за год Минтранс Подмосковья

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Годовой план по строительству тротуаров завершили в Подмосковье. В региональном Минтрансе уточнили, что дорожные службы обустроили свыше 50 тротуаров общей протяженностью 60 километров. Работы выполнили для повышения безопасности пешеходов региона.

«Для комфорта маломобильных граждан новые объекты — с пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой. Наибольший объем работ по строительству провели в Коломенском, Дмитровском и Орехово-Зуевском округах», — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

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Все работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Напомним, что с 2019 года в Московской области построили более 600 километров новых тротуаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.

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