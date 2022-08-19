Более 60 километров тротуаров появится в Подмосковье до конца года

Реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжается в Подмосковье. Рабочие обустроили восемь километров на 14 участках дорог, это 15% от плана. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Как рассказал глава министерства Алексей Гержик, тротуары обустроили для комфортного и безопасного передвижения пешеходов.

«Их оборудовали барьерными и пешеходными ограждениями, а для комфорта маломобильных групп населения — тактильной плиткой, съездами или пониженным бордюрным камнем», — сказал он.

Больше всего тротуаров благоустроили в Зарайске, на 1,3 километра дороги Беспятово — Воронино. В Дмитрове безопасным стали 840 метров на улице Кольцо, а в Домодедове — 500 метров на участке Овчинки — Чулпаново.

Всего до конца года благоустроят около 60 километров тротуаров. Больше всего — в Истре, Коломне и Ленинском округе. По сообщению МТДИ, полностью работы завершат осенью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о дорожных проектах Подмосковья. Он назвал три фактора, которые помогают сдавать их досрочно.