Подмосковье 10 июня 2023, 05:20 Более 60 километров новых тротуаров проложат в Подмосковье в этом году Фото: пресс-служба администрации г.о. Щелково

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Более 60 километров новых тротуаров построят в этом году на территории 29 городских округов Подмосковья, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Возведение новых объектов реализуют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

«Часть тротуаров дорожники обустроят с пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой для комфорта маломобильных граждан. Также более 80 километров тротуаров в этом году будут отремонтированы. Завершить все работы в полном объеме планируется осенью», — рассказал ведомства Алексей Гержик.

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Новые дорожные объекты специалисты проложат на участке от Рогачевского шоссе до поселка Овсянниково и деревни Акишево в Дмитровском городском округе, а также на улице Киово вблизи одноименного парка в Лобне. Кроме того, комфортные тротуары к автобусным остановкам появятся в деревне Митькино в Одинцове и населенном пункте Голубое в Солнечногорске.

За последние пять лет в Подмосковье построили порядка 600 километров новых дорожных троп. Тротуары обеспечили удобный подход к жилым домам, социально важным объектам, а также к образовательным и медицинским учреждениям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость ремонта моста на Новорижском шоссе в Красногорске. Он отметил, что от качества и скорости этой работы будет зависеть комфорт большого количества жителей.

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