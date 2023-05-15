Подмосковье 15 мая 2023, 16:46 Более 60 километров дорог отремонтируют в Рузе за год

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Асфальт на 14 участках дорог отремонтируют в течение года в Рузском округе. В порядок приведут более 60 километров муниципальных и региональных трасс.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что Рузский округ — один из лидеров по объему ремонта в этом году. Только по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в округе приведут в порядок девять трасс общей протяженностью свыше 30 километров.

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«Сейчас рабочие завершают фрезерование покрытия на участке региональной дороги длиной больше семи километров от поселка Беляная Гора до поворота на деревню Новокурово», — пояснил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Шесть километров нового асфальта уже появилось на участке от Беляной горы до деревни Филатово. Скоро здесь начнется досыпка обочин.

Ремонты проведут также в самой Рузе, в поселках Колюбакино и Тучково, в деревне Булыгино и других местах городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Лобне завершается строительство Северного обхода. По его словам, последняя развязка с Дмитровским шоссе будет готова к концу 2023 года.

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