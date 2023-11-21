Подмосковье 21 ноября 2023, 17:57 Более 60 килограммов вторсырья собрали на экологической акции в Солнечногорске

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Во дворе дома № 176 по Красной улице в Солнечногорске состоялась 26-я экологическая акция «Экодвор». На площадке организовали пункты приема вторсырья, куда все желающие приносили бумагу, пластик и батарейки. Собрали 60 килограммов полезных фракций.

Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района

Для гостей мероприятия провели экологические викторины и игры, а самых маленьких научили правильно сортировать отходы. Желающие обменивались вещами и книгами, участвовали в активностях благотворительного фонда помощи животным «Велес».

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За день собрали 60 килограммов вторсырья. Основную массу составили макулатура, батарейки и пластик.

«Акция „Экодвор“ проводится в России с 2017 года, а в городском округе Солнечногорск — с весны 2019 года. Главная ее цель — не только собрать вторсырье, но и объяснить людям, как вести экологичный образ жизни», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Губернатор Андрей Воробьев поручил подготовить спортивную инфраструктуру к началу зимы. В Подмосковье организуют более 3,6 тысячи мероприятий в преддверии Нового года.