Более 60 ярмарок открылось в выходные в Подмосковье

В выходные на территории Московской области развернулись 63 ярмарки. Свой ассортимент представили фермерские хозяйства, монастырские подворья, сыроделы, производители из Подмосковья и соседних регионов. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Сельскохозяйственные, универсальные и тематические ярмарки открылись в 40 муниципальных образованиях, там организовано 2864 торговых места. Продавцы предлагают покупателям не только привычный ассортимент продуктов питания и товаров повседневного спроса, но и эксклюзивную продукцию ручной работы.

В Воскресенске открылась тематическая ярмарка «Дары лета», приуроченная к празднованию сбора летнего урожая. На нее завезли сезонные овощи и фрукты, зелень, продукты пчеловодства, растения и цветы, саженцы, бытовые товары и поделки ручной работы.

Помимо торговых рядов, там подготовили культурную программу с концертами, дегустациями, конкурсами и викторинами.

В городских округах Волоколамск, Зарайск и Домодедово проходят тематические ярмарки «Товары регионов России». Свою продукцию привезли производители из 28 областей.

В городском округе Луховицы развернулась тематическая ярмарка «Овощное ассорти». Там гости найдут сельскохозяйственную продукцию, выращенную на приусадебных участках местными жителями. А это знаменитые луховицкие огурцы, кабачки, помидоры, свекла, молодой картофель, лук, зелень, морковь, капуста, сезонные ягоды и фрукты.

Социальная ярмарка «Ценопад» проходит в Селятине. С большими скидками выставлено более 20 наименований продуктов питания: абрикосы, арбузы, грецкие орехи, сливы, домашний творог.

Тематические ярмарки «Сад-огород» проходят в Химках по адресам: проспект Мельникова, дом №2б, и микрорайон Сходня, улица Чапаева, дом №1. Там можно подобрать хозяйственные товары для сада и огорода, садовую мебель, купить цветы, саженцы, декор для дачи, а также инструменты, резиновые сапоги и дождевики.

А в городском округе Фрязино открылась «Социальная» ярмарка. В Тучкове проходит тематическая ярмарка «День поселка Тучково», в Красногорске — «Школьная ярмарка», в городских округах Зарайск, Истра, Клин, Одинцовский, Рузский, Щелково — сельскохозяйственные.

Кроме того, универсальные ярмарки проходят в следующих городских округах: Балашиха, Богородский, Бронницы, Волоколамский, Дмитровский, Воскресенск, Котельники, Истра, Красногорск, Ивантеевка, Люберцы, Одинцовский, Луховицы, Озеры, Мытищи, Ивантеевка, Лотошино, Подольск, Орехово-Зуевский, Павловский Посад, Серпухов, Шаховская, Раменский, Сергиево-Посадский, Ступино, Пушкинский, Электросталь, Щелково.