Более 60 ярмарок на любой вкус. Как провести вкусные и полезные выходные в Подмосковье

В эти выходные для жителей Московской области будет организована 61 ярмарка: тематические и универсальные. Некоторые из них начали свою работу уже с понедельника.

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«На ярмарках гости смогут приобрести не только овощи и фрукты, но и теплые вещи ручной работы из шерсти и меха, эксклюзивную и фермерскую продукцию и даже новогодний декор. При этом в рамках ярмарочных мероприятий помимо торговли пройдут мастер-классы, дегустации, подготовлена развлекательная программа для детей и взрослых», — рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Тематические ярмарки «Товары регионов России» пройдут в городских округах Одинцовский, Луховицы, Красногорск, Электросталь, Дубна. Там, помимо повседневных товаров, будут представлены овощи и фрукты, фермерская продукция, в том числе домашние сыры, творог, сметана, сало, мед, а также товары легкой промышленности и народных промыслов, глиняная и керамическая посуда, сувениры, изделия из бересты, шерстные, меховые товары. Причем на ярмарку приедут представители не только Московской области, но также Тульской, Омской, Смоленской, Ростовской, Вологодской, Липецкой, Белгородской, Владимирской, Пермской, Ивановской, Мурманской областей — всего из 19 регионов.

Помимо торговли, на ярмарках подготовлены культурные мероприятия, дегустации, мастер-классы и многое другое. Так, например, в Луховицах пройдут анимационные мероприятия для детей и взрослых, а также благотворительные акции, в рамках которых предусмотрена раздача сладостей, игрушек и сувениров.

Тематическая ярмарка «Сделано в Подмосковье» пройдет в Сергиевом Посаде, где производители из Московской области помимо фермерской и сельскохозяйственной продукции предложат покупателям изделия из шерсти, варежки, валенки, плетение из бумажной лозы, а также сувенирную продукцию.

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В Ногинске на улице Декабристов пройдет тематическая ярмарка «Дары осени в Подмосковье», где будет представлена сельскохозяйственная продукция: тыква, картофель, баклажаны, кабачки, капуста белокочанная и цветная, свекла, морковь, яблоки, виноград, хурма и многое другое от производителей Московской области и соседних регионов. Но также покупатели смогут приобрести кондитерские и хлебобулочные изделия от частных пекарен, домашние сыры, соленья, теплые вязаные вещи из шерсти ручной работы, сувенирную продукцию и даже элементы декора к предстоящим зимним праздникам.

Еще 54 универсальных ярмарки в эти выходные успеют посетить гости и жители городских округов: Балашиха, Власиха, Волоколамский, Воскресенск, Дмитровский, Егорьевск, Зарайск, Истра, Клин, Коломенский, Красноармейск, Красногорск, Ленинский, Лосино-Петровский, Люберцы, Лотошино, Луховицы, Щелково, Одинцовский, Наро-Фоминский, Мытищи, Орехово-Зуевский, Раменский, Пушкинский, Протвино, Рузский, Рошаль, Реутов, Сергиево-Посадский, Солнечногорск, Талдомский, Химки, Черноголовка, Чехов, Электрогорск.