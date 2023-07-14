Подмосковье 14 июля 2023, 10:45 Более 60 экскурсоводов прошли обязательную аттестацию в Подмосковье Пресс-служба министерства культуры Московской области

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В Подмосковье проводится аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков. Тестирование помогает оценить знания и опыт работников туристической отрасли.

Очередное заседание аттестационной комиссии, созданной Министерством культуры и туризма Московской области, состоялось 13 июля. По его итогам аттестовали девять гидов.

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Первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко заявил, что всего с начала проведения аттестации в Единый федеральный реестр экскурсоводов внесли 63 экскурсовода.

Отмечается, что экскурсоводам и гидам-переводчикам необходимо пройти обязательную аттестацию. С 1 июля 2024 года осуществлять деятельность без документа будет запрещено.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно найти информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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