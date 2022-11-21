Подмосковье 21 ноября 2022, 17:46 Более 60 дворов благоустроят в Химках в 2023 году

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В 2023 году в Химках благоустроят 64 двора по программе «Формирование комфортной городской среды». Также планируется обустройство Барашкинского пруда, парка «Яковлево» и территорий, прилегающих к МЦД.

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В ходе благоустройства во дворах появятся детские и спортивные площадки, информационные стенды, системы наружного освещения, автостоянки, скамейки, пешеходные коммуникации, автомобильные проезды. Кроме того, проведут озеленение, установят урны и видеонаблюдение. Об этом на общегородском совещании рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Каждый год мы благоустраиваем в Химках десятки дворов — делаем их более комфортными и современными. Так, например, в 2022 году мы обновили 25 дворовых территорий, установили 28 новых детских площадок и обустроили 25 спортивных площадок. В следующем году увеличим эти цифры — планируем благоустроить 64 двора Дмитрий Волошин.

Кроме того, три детские площадки в 2023 году будут построены по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Одна появится микрорайоне Планерная, около домов № 19 и 20, еще две — в микрорайоне Левобережном, на улице Совхозной, рядом с домами № 8 и 16.

До 30 ноября в округе по четырем адресам продолжаются работы по установке систем наружного освещения в рамках программы «Светлый город». Еще по восьми адресам проведены работы по замене и ремонту асфальтобетонного покрытия.

На совещании также отметили, что Химки вошли в тройку лидеров Подмосковья по кикшерингу. В городском округе функционирует более 230 точек проката.

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