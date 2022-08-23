Более 60 домов отремонтируют в Воскресенске в этом году

Свыше 60 домов Воскресенска вошли в программу капитального ремонта Подмосковья в этом году. На работы выделили 415 миллионов рублей. Об этом рассказали в МинЖКХ региона.

До конца года в округе обновят 11 крыш, семь фасадов, 24 инженерные системы и два лифта. Всего работы затронут 62 дома, в 18 из них ремонт уже завершили.

Глава министерства Антон Велиховский напомнил, что программа капремонта Подмосковья — самая масштабная в стране. По ней до 2049 года преобразят свыше 44 тысяч домов. Работы уже завершили более чем в 15 тысячах из них.

«Заменено более 12300 лифтов, отремонтировано порядка девяти тысяч крыш и свыше 3500 фасадов, произведено 5080 фасадных работ, а также проведен ремонт газоснабжения в 1650 многоквартирных домах», — рассказал министр.

Узнать, где проведут работы, можно на сайте Фонда капитального ремонта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реконструкции котельных и очистных в Подмосковье за счет льготного займа.