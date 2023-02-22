Подмосковье 22 февраля 2023, 07:51 Более 60 дольщиков ЖК «Брюсов парк» в Лосино-Петровском получат ключи в 2023 году

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Застройщик жилого комплекса «Брюсов парк» в Лосино-Петровском обанкротился в 2016 году и остановил строительство на уровне 65% готовности. Фонд дольщиков принял решение завершить возведение дома № 8 на улице Строителей. Уже в конце этого года более 60 человек получат ключи от своих квартир.

Строители вышли на площадку в начале третьего квартала 2022 года. Уже подготовлена дорожная карта, проведено техобследование здания, разработан новый проект планировки на жилой комплекс, пройдена государственная экспертиза и решен вопрос с технологическим подключением к котельной.

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«Основная проблема, понятное дело, в запуске самой стройки. Сейчас это активная фаза. <…> Организация труда нас очень порадовала и решение проблем прилегающей дороги. Мы включились в программу Министерства транспорта, дорог и связи. Изменили ее для того, чтобы к этому дому прошла дорога», — рассказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

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Дольщики жилого комплекса «Брюсов парк» осмотрели проведенные работы вместе с новым застройщиком, прокурором и главой Лосино-Петровского.

«Цель сегодняшнего визита — проверить фактическое строительство и его соответствие планам, которые были утверждены дорожной картой правительства Московской области», — рассказал Щелковский городской прокурор Московской области Иван Денисов.

Контроль за ходом строительства постоянно осуществляет не только прокуратура, но и администрация городского округа, и сами дольщики.

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