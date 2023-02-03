03 февраля 2023, 20:26
Более 60 детей начали посещать кружок робототехники и мультипликации в Подольске с сентября
С сентября прошлого года во Дворце творчества молодежи в Подольске открылся кружок робототехники и мультипликации. Его на данный момент посещают уже более 60 детей.
«Мы согласовали и с Комитетом по молодежной политике, и с администрацией городского округа Подольск, и благодаря, конечно, их поддержке мы открыли этот замечательный кружок», — рассказал директор Дворца творчества молодежи Дмитрий Кружков.
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Специально для занятий кабинеты оборудовали современной техникой, конструкторами, а также специальными программами и учебными материалами.
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«Мы очень давно делаем лаборатории для ребятишек, которые учатся в школе. С помощью этих лабораторий можно мерить практически все: напряжение, ток и свет, и звук, все параметры», — рассказал генеральный директор компании «Научные развлечения» Олег Поваляев.
На увлекательный урок хотят попасть даже совсем маленькие ребята, которые еще не умеют читать и писать. Специально для этого был создан персонаж Наураши. Голосом он помогает проводить эксперименты в игровой форме, дополняя урок интересной информацией.
Количество желающих посещать кружок растет с каждым днем, поэтому набор в него продолжается. В следующем году планируется расширение проекта и увеличение кабинетов для будущих гениальных инженеров и изобретателей.
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Подольск
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