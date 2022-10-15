Более 60% дефектов на детских площадках устранили с начала осени в Подмосковье | 360°

Подмосковье 15 октября 2022, 11:55 Поделиться Telegram

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Viber Более 60% дефектов на детских площадках устранили с начала осени в Подмосковье ГУСТ Московской области

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Команда Главного управления содержания территорий Московской области проинспектировала детские площадки. Качели и карусели проверили на безопасность, кроме того, выявили граффити, которые портили вид игровых зон.

«Безопасность детей — в приоритете, поэтому подобные проверки проводятся круглый год», — рассказала руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

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По ее словам, инспекторы управления с начала сентября выявили более двух тысяч дефектов игровых элементов на детских площадках, 55% которых уже устранили. Также замечания специалисты сделали по состоянию оплетки подвесов качелей. Из более двух тысяч таких дефектов ликвидировали 61%.

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Светлана Аипова обратила внимание, что граффити сильно портят вид площадок. Из 2,7 тысяч надписей стерли и закрасили 66%.

Министр добавила, что инспекторы ГУСТ определили несколько городских округов, где количество замечаний минимально, и их устраняют максимально оперативно. Это Электрогорск, Черноголовка, Пущино, Протвино, Молодежный, Лотошино и Воскресенский.

Ранее инспекторы ГУСТ совместно с представителями Минэкологии пресекли попытку сброса строительных отходов объемом 35 кубометров в поселке Тучково в Рузе.

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