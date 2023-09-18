Подмосковье 18 сентября 2023, 18:38 Более 60 человек заблудились в подмосковном лесничестве «Русский лес» с начала года Комитет лесного хозяйства МО

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С начала года на территории «Русского леса» заблудились 63 человека. Многим из них потребовалась помощь лесничих и спасателей, чтобы найти дорогу домой.

«Настоятельно не рекомендуется тянуть время, а сразу звонить по номеру „112“. Вас обязательно найдут. Отправляясь в лес позаботьтесь о наличии удобной обуви и яркой одежды, заряженного мобильного телефона, ножа, спичек или зажигалки, фонарика и свистка», — прокомментировал помощник участкового лесничего филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» Михаил Шовкун.

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Если человек заблудился, нужно искать ориентиры: лай собак, голоса людей, звук техники и так далее. Еще одним подспорьем могут стать высоковольтные линии. На ЛЭП на высоте двух-трех метров от земли наносят информацию, в том числе указывают номер самой опоры. Цифры необходимо назвать сотруднику службы спасения, и помощь не заставит себя долго ждать.

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