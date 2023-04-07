Подмосковье 07 апреля 2023, 18:50 Более 60 человек поучаствовали в форуме председателей совета домов и улиц частного сектора в Мытищах

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В микрорайоне Пироговский в Мытищах состоялся форум председателей совета домов и улиц частного сектора. Его посетили более 60 человек.

Участники рассказали о принципах предоставления услуг ЖКХ, формировании инвестпрограмм и подчеркнули значимость выбранной ими роли.

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Председатели совета домов и старосты ежедневно добиваются решения проблемных вопросов жителей. На подобные встречи они приходят регулярно.

«Каждый житель говорит свои нужды, предлагает. Очень много сейчас людей не просто критикуют, а предлагают что-то изменить, улучшить свою жизнь, сделать комфортнее. И жители не остаются в стороне, они тоже помогают и это хорошо», — сообщила член совета депутатов округа Наталья Кравченко.

После официальной части мероприятия прошло награждение отличившихся и концерт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе — негативным.

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