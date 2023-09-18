Подмосковье 18 сентября 2023, 13:54 Более 60 человек посетили день открытых дверей в перинатальном центре в Мытищах ГБУЗ МО "МГКБ"

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В перинатальном центре в Мытищах прошел день открытых дверей. Мероприятие приурочили ко всемирному дню безопасности пациентов. В 2023 году для этого события выбрали тему «Вовлечение пациентов для обеспечения безопасного оказания медицинской помощи».

День открытых дверей посетили более 60 будущих родителей из Мытищ и близлежащих округов. На встрече разыграли подарки: более десяти комплектов для мам и новорожденных.

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«Для открытого диалога мы применяем и другие инструменты, к примеру, активное взаимодействие и открытый диалог в чате „Перинатальный центр. Мытищи“, где каждый может задать интересующий вопрос и получить ответ. Вовлечение пациентов в медицинский процесс — еще один шаг в нашем развитии», — отметила заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Ольга Билявская.

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