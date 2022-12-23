Подмосковье

23 декабря 2022, 23:07

Более 60 арендаторов Подмосковья полностью погасили отсроченные в пандемию платежи

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В Подмосковье свыше 60 арендаторов полностью погасили отложенные во время пандемии арендные платежи в размере 16,2 миллиона рублей. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Адигамова уточнила, что общая сумма погашенной с начала 2021 года отсрочки за аренду недвижимости превысила 243,5 миллиона рублей, это составляет порядка 68% от общей суммы, предоставленной в период пандемии.

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«За участки неразграниченной собственности в областной бюджет поступило порядка 150 миллионов рублей, за аренду муниципальной земли и имущества более 83,5 миллиона рублей, за областную недвижимость — почти 10 миллионов рублей», — сообщила министр.

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В 14 городских округах свыше 60 арендаторов выплатили полностью суммы, а в оставшихся округах процент выплат составляет более 95%, добавила Наталья Адигамова.

Ранее стало известно, что меры поддержки предпринимателей повлияли на снижение инфляции в Подмосковье. По поручению губернатора Андрея Воробьева в области поддерживают инвестиционную активность и развивают импортозамещение.

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