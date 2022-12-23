Подмосковье 23 декабря 2022, 23:07 Более 60 арендаторов Подмосковья полностью погасили отсроченные в пандемию платежи

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В Подмосковье свыше 60 арендаторов полностью погасили отложенные во время пандемии арендные платежи в размере 16,2 миллиона рублей. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Адигамова уточнила, что общая сумма погашенной с начала 2021 года отсрочки за аренду недвижимости превысила 243,5 миллиона рублей, это составляет порядка 68% от общей суммы, предоставленной в период пандемии.

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Ранее стало известно, что меры поддержки предпринимателей повлияли на снижение инфляции в Подмосковье. По поручению губернатора Андрея Воробьева в области поддерживают инвестиционную активность и развивают импортозамещение.

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