Подмосковье 16 ноября 2022, 20:17 Более 6 тысяч жителей Подмосковья поучаствовали в марафонах «Вода России»

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В этом году в мероприятиях Всероссийской акции «Вода России» приняли участие 6200 человек. Марафоны прошли в 43 городских округах.

19 ноября в Московской области пройдет заключительное в году мероприятие Всероссийской акции «Вода России». Марафон, организованный усилиями Минприроды РФ и «ОХК „Уралхим“, поддержат Пермский и Краснодарский край.

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Мероприятия марафона станут частью национального проекта «Экология». Минэкологии Подмосковья традиционно поддерживает Акцию «Вода России», сотрудники ведомства принимают участие в ее мероприятиях.

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«Подмосковье всегда было одним из самых активных участников акции. Проведено 90 мероприятий, расчищено порядка 112 километров прибрежных зон и акваторий водных объектов. Участники собрали свыше 1000 кубометров мусора. Я приглашаю всех достойно завершить сезон и принять участие в расчистке берегов и акватории реки Вохонки в Павловском Посаде», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Лидер акции «Вода России», директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды РФ Илья Разбаш отметил, что о природе нужно заботится комплексно, на всех уровнях, и особое внимание необходимо уделять не только масштабным проектам, но и «малым делам».

«Как известно, вода камень точит, и если каждый из нас будет бережно относится к экологии, то вместе мы сможем свернуть горы. Именно поэтому так важна акция „Вода России“, миллионы волонтеров которой вот уже много лет подряд борются за чистоту берегов нашей страны», — подчеркнул Разбаш.

Участников последнего мероприятия акции в Московской области ждут в деревне Фатеево городского округа Павловский Посад. Сбор в 10.00, в точке с координатами: 55.747622, 38.643739. Контактное лицо — Татьяна Михайловна Кильмухаметова: +7 (995) 504-61-52.