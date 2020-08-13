Более 6 тысяч жителей Подмосковья обеспечат газом до конца августа

«В сложившейся эпидемиологической ситуации газификация Подмосковья по губернаторской программе „Развитие газификации Московской области до 2025 года“ продолжается с соблюдением запланированных сроков. С начала 2020 года и до конца августа в эксплуатацию введут 15 объектов протяженностью более 80 километров, что позволит обеспечить газом более шести тысяч человек. Всего до конца текущего года планируется построить 50 объектов газификации, что позволит обеспечить газом более 10 тысяч жителей Подмосковья», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

До конца лета объекты газификации заработают в Серебряных Прудах, Истре, Чехове, Шаховской, Воскресенском, Дмитровском, Наро-Фоминском, Одинцовском, Рузском городских округах. Большая часть объектов, а именно 60% от общего числа, будет введена в эксплуатацию в 4-м квартале 2020 года.

Подмосковным правительством в этом году было принято решение о снижении критерия численности жителей для включения населенного пункта в программу газификации от 100 до 30 человек. Благодаря этому тысячи жителей малочисленных деревень Московской области смогут подключить свои дома к газу уже в следующем году. Кроме того, газификация Подмосковья продолжится и после 2025 года, пока регион не будет газифицирован на 100%.

Посмотреть сроки и объекты газификации можно на официальном сайте Мособлгаза.