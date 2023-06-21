Подмосковье 21 июня 2023, 10:42 Более 6 тысяч пенсионеров присоединились к «Активному долголетию» в Мытищах

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Более шести тысяч жителей Мытищ присоединились к губернаторскому проекту «Активное долголетие». Для них проводят бесплатные экскурсии, мастер-классы, спортивные занятия и соревнования.

Филиалы клуба работают в разных микрорайонах округа. Также планируется открытие новых.

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«В 2023 году мы откроем новые помещения клуба в торговом центре „Июнь“ и в микрорайоне Дружба на улице 3-я Парковая», — рассказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Ранее стало известно, что доплату к пенсии получат 70 тысяч жителей Подмосковья по решению губернатора Андрея Воробьева.

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