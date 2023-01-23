Подмосковье 23 января 2023, 16:51 Более 6 тысяч жителей Красногорска обратились в Систему-112 за неделю

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С 16 по 23 января Система-112 приняла 6077 обращений от жителей Красногорска. Это число оказалось на 576 меньше, чем неделей ранее. Около 3250 человек пытались получить по телефону справочную информацию.

По словам главы округа Дмитрия Волкова, чаще всего местные жители сообщали о гололедице из-за перепадов температур. При этом на прошлой неделе чрезвычайных ситуаций не было.

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Директор Единой дежурно-диспетчерской службы округа Сергей Криворот заявил, что из шести тысяч обращений 2115 относились к вызову скорой, 613 — полиции, 56 — газовщиков, 43 — пожарных.

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Так, за неделю в Красногорске произошло три пожара. В результате ЧП в таунхаусе ЖК «Эдем» погибла женщина. В гаражном кооперативе в Нахабине двое мужчин отравились угарным газом, один из них погиб. Также сотрудники службы получили ложное сообщение о минировании здания Мособлсуда. На дорогах произошла одна авария с пострадавшим.

По словам замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России в Красногорске Александра Жидкова, 18 и 19 января в крещенских купаниях поучаствовали порядка семи тысяч местных жителей. Мероприятия прошли без инцидентов.

В округе зарегистрировали 47 уголовных дел, раскрыли 46 преступлений. В отделения полиции привезли 29 жителей, из них 25 человек — за административные правонарушения.

Главный врач Красногорской городской больницы Патимат Ильясова заявила, что за неделю врача на дом вызывали 1726 раз. По словам медика, заболеваемость ОРВИ начала падать. Также с начала года в роддомах округа появились 163 малыша.

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