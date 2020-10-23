Более 6 тысяч тонн арбузов и дынь продали в Подмосковье с начала сезона

31 октября в Московской области официально завершится сезон реализации бахчевых культур, который продлился три месяца. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Разин.

«За это время было реализовано 6050 тонн арбузов и дынь, что на 350 тонн больше по сравнению с прошлым годом», — отметил Разин.

Арбузы и дыни можно было приобрести на бахчевых развалах, сельскохозяйственных и универсальных рынках и ярмарках. Средняя цена за килограмм арбузов на бахчевых развалах составила 45 рублей, а дыни — 65 рублей.

«В текущем году в Подмосковье функционировало 458 точек бахчевых развалов, что на 23 объекта больше, чем в 2019 году», — уточнил Андрей Разин.

Ключевыми регионами поставки бахчевых культур в Подмосковье стали Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская, Ростовская области и Республика Дагестан.