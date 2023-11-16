Подмосковье 16 ноября 2023, 19:28 Более 6 тысяч телемедицинских консультаций провели в Химках с начала года

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Жители городского округа Химки более шести тысяч раз пришли на прием к врачу онлайн. Благодаря телемедицинским консультациям пациенты могут обратиться к специалисту через интернет.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Получить телемедицинскую консультацию можно только после первичного очного посещения врача. Записаться необходимо через региональный портал госуслуг, инфомат в медицинской организации, по телефону 122 или на приеме у лечащего врача.

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«Благодаря телемедицине можно проконсультироваться с врачом по итогам диспансеризации или пройденного лечения, закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, также получить онлайн-консультации могут беременные женщины и дети», — рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

По ее словам, всего в регионе с начала года услугой воспользовались 1,7 миллиона раз.

Также жители Химок могут записаться на прием к врачу на странице Химкинской больницы в социальной сети «ВКонтакте». В мини-приложении «Госуслуги» можно получить свободные талоны. Свои предложения по улучшению работы химкинских медучреждений следует писать в чат приложения, а специалисты в формате «вопрос-ответ» оперативно ответят на интересующие вопросы.

«Помимо перехода на онлайн-консультации при поддержке главы города Дмитрия Волошина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Химках проходит модернизация медицинских учреждений», — добавила муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Дистанционно жители Химок могут заказать шесть видов медсправок, например, информацию об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справки по формам 086/у, 070/у и 079/у или выписку из амбулаторной карты.

Возможность предоставляется в рамках проекта «Онлайн-поликлиника». Информация о готовности появится в личном кабинете в разделе «Онлайн регистратура» в течение трех рабочих дней с момента подачи.

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