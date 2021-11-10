Более 6 тысяч рабочих мест создали компании с китайским капиталом в Подмосковье

Китайские инвесторы вложили в компании в Подмосковье более 750 миллионов долларов и создали свыше 6 тысяч рабочих мест для жителей региона. Об этом сообщила министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

На этой неделе прошел очередной круглый стол, на нем подмосковное Мининвестиций встретилось с потенциальными инвесторами из КНР. Он прошел в рамках мероприятия «Российско-китайское инвестиционное сотрудничество в условиях пандемии», представителям бизнеса рассказали о торговых отношениях Подмосковья и Китая и возможностях для реализации проектов.

«Китай уже традиционно является крупнейшим торговым партнером Подмосковья — на Республику приходится более 20% торгового оборота Московской области. В инвестиционной сфере у нас также прочные связи. В регионе работает порядка 40 компаний с китайским капиталом, которые инвестировали свыше 750 миллионов долларов США и создали более 6 тысяч рабочих мест для жителей Подмосковья», — сказала Екатерина Зиновьева.

Министр добавила, что иностранным инвесторам наиболее интересны логистика, коммерческая недвижимость и туристический сектор.

Среди крупнейших проектов китайских компаний, реализуемых в Подмосковье — терминально-логистический центр «Белый Раст». Он расположен в Дмитровском округе, общий объем инвестиций составит порядка 347 миллионов долларов, на объекте создадут свыше двух тысяч рабочих мест.

«За счет крупного транспортного узла, которым стал ТЛЦ „Белый Раст“, мы сможем оптимизировать логистику и увеличить объемы экспорта. С другой стороны, успешный совместный инвестпроект станет сигналом для других инвесторов из КНР об эффективности работы в Подмосковье», — подчеркнула Зиновьева.