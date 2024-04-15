Подмосковье 15 апреля 2024, 22:52 Более 6 тысяч рабочих мест создадут в подмосковном индустриальном парке «Есипово» Мининвест МО

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Инвесторы построят свои предприятия на территории государственного индустриального парка «Есипово», который расположен в Солнечногорске. В настоящее время он заполнен на 100 %, а сумма инвестиций резидентов составила более 41 миллиарда рублей.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, реализация проектов на территории парка «Есипово» позволит создать около шести тысяч рабочих мест. Помимо 23 инвестиционных проектов по строительству новых предприятий, 50 инвесторов выбрали для размещения своих производственных площадок готовые боксы на территории промышленного коворкинга.

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Ожидается, что к концу 2026 года большинство резидентов индустриального парка «Есипово» уже смогут запустить свои предприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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