Подмосковье 12 сентября 2023, 15:47 Более 6 тысяч рабочих мест создадут в новом индустриальном парке «Южный» в Подольске Телеканал «360»

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Вблизи деревни Бяконтово городского округа Подольск состоялась церемония закладки капсулы времени в основание первой очереди индустриального парка «Южный». В реализацию проекта вложили 15 миллиардов рублей, в комплексе создадут более шести тысяч рабочих мест.

«У нас еще 18 резидентов. Все они представляют различные категории промышленности: легкая, строительные материалы, автомобилестроение и другие. Мы ждем еще новых резидентов, которые помогут развивать экономическую составляющую Московской области и городского округа Подольск. Все это: новые налоги, новые рабочие места — что будет способствовать развитию», — отметил генеральный директор индустриального парка «Южный» Михаил Фролов.

Капсулу с посланием потомкам под заложили в бетонный камень, который станет основанием первого здания. Это будет распределительный центр магазинов «Магнит» площадью 86 тысяч квадратных метров. В нем будет создано 1,7 тысячи новых рабочих мест.

«Подольск — это очень инвестиционно привлекательная площадка. У нас на территории Подольска уже три действующих индустриальных парка. Что необходимо отметить, что это парки заполнены практически на 100%», — подчеркнула заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлия Баринова.

Реализовать проект планируют до 2028 года. Новый индустриальный парк станет вторым по величине в округе, а на территории Подмосковья это будет уже 69-я крупная площадка такого рода.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса в регионе. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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