Подмосковье 18 декабря 2023, 18:21 Более 6 тысяч предпринимателей Подмосковья посетили предновогодний форум Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Двухдневный форум «Мой бизнес. Елка „100% Подмосковье“» прошел в гастроквартале «Три вокзала. Депо». Мероприятие посетили свыше шести тысяч предпринимателей. Для гостей подготовили мастер-классы, панельные дискуссии, а также концерт.

Все желающие смогли посетить ярмарку-выставку, где была представлена новогодняя продукция подмосковных компаний.

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«Большая часть посетителей — это представители бизнес-сообщества. Площадка „елки“ стала пространством для делового общения», — прокомментировала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

В первый день форума на площадке собрались около двух тысяч человек. Участники подвели итоги работы за год, а также наметили планы на 2024. Предприниматели узнали о создании личного бренда и работе с нейросетями, а также побывали на мастер-классе по контактному жонглированию.

Во второй день гостям рассказали, как сделать продукт уникальным, продвигать интернет-магазины и познакомили их с принципами тайм-менеджмента.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье. Он также напомнил, что в регионе приняли решение по развитию новых индустриальных парков.

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