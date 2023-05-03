Подмосковье 03 мая 2023, 22:16 Более 6 тысяч подмосковных строителей отправились восстанавливать жилые дома в Мариуполе ФКР

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Более шести тысяч строителей из Московской области и 100 спецмашин прибыли в Мариуполь, чтобы восстановить многоквартирные дома. В том числе они отстраивают дом № 142А на проспекте Ильича в Ильичевском районе.

Из-за снаряда часть несущей стены здания и плит перекрытий разрушились. Работы проводит Фонд капитального ремонта Подмосковья. Заказчиком работ выступает ППК «Единый заказчик».

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«Строителями из Московской области было разработано и реализовано техническое решение по восстановлению поврежденной части несущей конструкции и кровли. В настоящее время ведутся ремонтные и отделочные работы внутренних помещений, а также восстановление инженерных коммуникаций», — сообщил гендиректор фонда Валерий Николов.

В Мариуполе за фондом закрепили более 500 объектов. Организация восстанавливает социальные объекты, многоквартирные дома, пункты временного размещения жителей, а также благоустраивают общественные территории.

«На сегодняшний день в Мариуполе строители завершили работы по подготовке к осенне-зимнему периоду на более 300 объектах», — сообщил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

В большинстве жилых домов уже провели аварийно-восстановительные работы по возведению стен и перекрытий, установили новые окна, провели кровельные работы, отремонтировали системы центрального отопления с заменой радиаторов и выполнили другие работы.

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