Более 6 тысяч подмосковных ресторанов и кафе проверили на соблюдение эпидтребований в октябре

«В октябре в Подмосковье проверено 6345 объектов общественного питания, нарушения выявили в 1547 из них. Наиболее частые нарушения — это отсутствие антисептиков и контейнеров с двойным вкладышем», — сказал министр сельского хозяйства региона Андрей Разин.

С руководителями предприятий проводятся дополнительные разъяснительные беседы о необходимости соблюдения эпидтребований, связанных с распространением коронавируса в регионе.

Министр отметил, что в целом ситуация положительная, так как большинство объектов общественного питания соблюдают все санитарные требования.

Напомним, что в Московской области с 17 октября действует запрет на посещение баров, концертных площадок и других развлекательных заведений с полуночи до 8 утра.