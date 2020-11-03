03 ноября 2020, 22:59
Более 6 тысяч подмосковных ресторанов и кафе проверили на соблюдение эпидтребований в октябре
Свыше 6,3 тысячи ресторанов, кафе и баров проверили в Подмосковье на соблюдение эпидемиологических требований в октябре, сообщила пресс-служба Минсельхозпрода. В более чем 1,5 тысячи объектов были выявлены незначительные нарушения.
«В октябре в Подмосковье проверено 6345 объектов общественного питания, нарушения выявили в 1547 из них. Наиболее частые нарушения — это отсутствие антисептиков и контейнеров с двойным вкладышем», — сказал министр сельского хозяйства региона Андрей Разин.
С руководителями предприятий проводятся дополнительные разъяснительные беседы о необходимости соблюдения эпидтребований, связанных с распространением коронавируса в регионе.
Министр отметил, что в целом ситуация положительная, так как большинство объектов общественного питания соблюдают все санитарные требования.
Напомним, что в Московской области с 17 октября действует запрет на посещение баров, концертных площадок и других развлекательных заведений с полуночи до 8 утра.