Подмосковье 11 августа 2023, 13:24 Более 6 тысяч подъездов отремонтируют в Подмосковье до конца года Фото: unsplash.com

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В 2023 году в Московской области отремонтируют более шести тысяч подъездов, в том числе 2,7 тысячи — за счет бюджета региона на сумму 683,7 миллиона рублей. Работы выполнят по программе «Формирование современной комфортной городской среды».

«Мы уделяем этой работе большое внимание, ведь приведение в порядок подъездов в многоквартирных домах — важный шаг к улучшению качества жизни жителей», — сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Например, в Реутове приведут в порядок 168 подъездов. Работы в парадной дома № 27/3 Ашхабадской улице проверил Брынцалов.

По словам главы Реутова Станислава Каторова, в среднем на ремонт одного подъезда 22-этажного дома уходит 2, -3-2,5 миллиона рублей.

«Ни один ремонт, ни одно наше решение не остается без согласования с жителями. Диалог в таких вопросах очень важен. Ведь мы сделаем и уйдем, а людям здесь жить», — заявил глава муниципалитета.

Главный инженер УК «Жилсервис» Константин Цуриков рассказал, что рабочие приводят в порядок вход, почтовые ящики, полы, стены, кона, лифтовые и квартирные холлы и освещение.

По словам Брынцалова, важно не только ремонтировать парадные, но и беседовать с местными жителями о терпимости к временному шуму и беспорядку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей до 2028 года.

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