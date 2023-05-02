Подмосковье 02 мая 2023, 18:59 Более 6 тысяч подъездов капитально отремонтируют в Подмосковье в этом году Министерство ЖКХ

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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области капитально отремонтирует более шести тысяч подъездов в этом году. Работы пройдут по программе «Мой подъезд», которая стартовала в Подмосковье в 2016 году. За это время в ней поучаствовали свыше 2,6 миллиона жителей.

Участие в программе добровольное и происходит по решению собственников жилья. Наибольшее количество подъездов планируют отремонтировать в Балашихе, Клину, Серпухове, Богородском и Пушкинском округах, а также в Воскресенске.

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«По программе „Мой подъезд“ проделана колоссальная работа. Общее количество подъездов в Московской области составляет порядка 150 тысяч. За истекшие семь лет мы выполнили ремонт свыше 98,2 тысячи подъездов», — заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.

Чтобы стать участником программы, собственники совместно с управляющей компанией должны принять коллективное решение о необходимости проведения ремонта. После этого оформленный протокол необходимо будет направить в администрацию округа.

«Основная задача программы заключается в улучшении качества жизни жителей Подмосковья путем приведения в регионе подъездов не только к нормативному состоянию, но и к внешнему виду, отвечающему пожеланиям самих жильцов», — добавил Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ будет направлено 320 миллиардов рублей.

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