Подмосковье 08 февраля 2023, 11:11 Более 6 тысяч новорожденных в Подмосковье проверили на 36 генетических заболеваний с января

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В 2023 году в Московской области расширили перечень исследований для новорожденных в рамках неонатального скрининга. Обследования проводятся в первые дни жизни ребенка и помогают выявить генетические заболевания на ранней стадии. С начала января эти исследования прошли более шести тысяч младенцев.

«Ранее в регионе новорожденных проверяли на пять генетических заболеваний, а теперь на 36. Расширенный перечень неонатального скрининга позволяет выявить детей, попадающих в группу риска, и начать своевременное лечение и диспансерное наблюдение профильными врачами», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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По результатам обследований с начала года у пяти новорожденных были выявлены генетические заболевания. В подобных случаях с родителями связываются специалисты медорганизаций, обсуждают дальнейшие действия и назначают лечение.

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