Подмосковье 31 июля 2023, 15:17 Более 6 тысяч мобилизованных смогут воспользоваться отменой транспортного налога в Подмосковье Unsplash

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Свыше шести тысяч мобилизованных жителей Подмосковья могут рассчитывать на отмену транспортного налога. Такой закон приняли депутаты Мособлдумы на весенней сессии.

Действие закона распространится на 2022 и 2023 год. Жители, призванные на военную службу по мобилизации, а также добровольцы освобождаются от уплаты транспортного налога на принадлежащие им машины. Льгота действует на транспортные средства, чей двигатель не мощнее 150 лошадиных сил.

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«Безусловно, мера поддержки востребована. Развитию системы помощи мобилизованным и их семьям мы уделяем особое внимание в регионе. Большинство законов и решений, принятых в этой части, исходили от самих жителей. Продолжим работу в этом направлении», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Отмена транспортного налога — хорошее подспорье в такой непростой ситуации», — отметила Ксения Шуклина из Балашихи, которая проводила мужа в зону СВО в конце октября прошлого года.

Что важно, мобилизованным льгота предоставляется автоматически, для ее получения не нужно никуда обращаться. Контрактникам нужно будет сообщить о заключенном соглашении в налоговую по месту жительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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