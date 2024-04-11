Подмосковье 11 апреля 2024, 18:31 Более 6 тысяч малышей родились в областном перинатальном центре Подмосковья в 2023 году Unsplash

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За год в Московском областном перинатальном центре на свет появились более шести тысяч новорожденных. МОПЦ также получил диплом «Открытый роддом» — важный знак качества для учреждения родовспоможения.

«Одной из приоритетных задач для нашего медицинского учреждения остается оказание экстренной медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным», — подчеркнула главный врач МОПЦ Ольга Серова.

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По ее словам, за год представители Акушерско-реанимационно-консультативного центра совершили более 240 выездов, а Реанимационно-консультативного центра для новорожденных свыше трех тысяч. Специалисты также провели процедуры для стимуляции и наступления беременности более чем для 1,2 тысячи пациенток. Помимо этого, процент зачатия в медучреждении составил 33,4%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что главный детский клинический центр Подмосковья откроют летом. Каждый год там смогут лечить по полису ОМС 15 тысяч детей в возрасте до 18 лет, а еще 150 тысяч пациентов — консультировать.

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