Подмосковье 20 июня 2023, 17:08 Более 6 тысяч контейнерных площадок очистили в Подмосковье с начала июня ГУСТ

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В течение июня в Подмосковье устранили 6652 мусорных навала, сообщила пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области. Инспекторы ГУСТ фиксировали дефекты в содержании контейнерных площадок совместно с региональными операторами и представителями администраций округов.

По словам руководителя надзорного ведомства в ранге министра Светланы Аиповой, активную работу по устранению мусорных навалов провели в Ленинском округе, Волоколамске, Балашихе и Пушкино.

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«Отмечу, что такие замечания устраняются в течение нескольких часов. Убрать навалы и совершить подбор мелкого мусора необходимо во время вывоза отходов или сразу после работы регионального оператора» — подчеркнула глава ГУСТ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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