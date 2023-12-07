Подмосковье 07 декабря 2023, 18:03 Более 6 тысяч детей получили помощь в отделении медицинской реабилитации НИКИ заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства, врач-невролог высшей квалификационной категории Марина Шведова / НИКИ детства

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НИКИ детства исполняется шесть лет в декабре. Институт открылся в 2017 году для маленьких пациентов с заболеваниями нервной системы.

В НИКИ помогают детям с ДЦП, последствиями нарушения мозгового кровообращения, аутизмом и другими заболеваниями. За время существования медучреждение помогло шести тысячам юных пациентов.

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«Для каждого ребенка разрабатывается индивидуальная программа реабилитации с учетом особенностей здоровья. Уникальные методики, которыми владеют наши доктора, позволяют, к примеру, перевести малышей, питавшихся через зонд, на обычное питание», — отметила заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства Марина Шведова.

Отделение оснащено всем необходимым оборудованием. Получить помощь в НИКИ детства можно бесплатно по полису ОМС. Направление выдает лечащий врач при наличии у ребенка медицинских показаний.

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