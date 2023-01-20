Подмосковье 20 января 2023, 10:45 Более 6 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Солнечногорске

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Крещение Господне отметили в Солнечногорском округе. Соблюдая народную традицию, более шести тысяч человек окунулись в купели в ночь с 18 на 19 января.

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Многие проводили традиционное омовение впервые. Погода новичкам благоволила — на улице вместо привычных крещенских морозов впервые за 15 лет было около нуля.

«Я не впервые купалась в проруби на Крещение, <…>, но впервые я это делала без бани. Очень круто! И не холодно. Когда выходишь из купели, то ощущения, как будто тебе становится жарче, чем обычно», — рассказала Евгения Заводскова.

Участие в крещенских купаниях принимали даже дети. Например, восьмилетний Артем Шагов оказался главным смельчаком в своей семье. Мама мальчика окунаться не решилась. По его словам, сначала было страшно и холодно, но это быстро прошло.

Всего в округе действовало 11 специально подготовленных площадок для крещенских купаний. Там для жителей обустроили обогреваемые палатки, соломенные настилы и полевую кухню с горячим чаем и кашей.

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