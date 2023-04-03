Подмосковье 03 апреля 2023, 09:41 Более 6 тысяч человек посетили парки Подмосковья в День смеха Министерство культуры и туризма Московской области

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Концерты и мастер-классы провели в парках Московской области 1 апреля, в День смеха. По данным Министерства культуры и туризма, эти мероприятия посетили около шести тысяч человек.

Жители принимали участие в шуточных костюмированных показах и юмористических конкурсах импровизации. В парках провели мастер-классы по изготовлению забавных открыток, веселые соревнования на знание афоризмов, показы мультфильмов и спортивные состязания.

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Желающие смогли увидеть выступления цирковых артистов, посетить тематические фотозоны, квесты, принять участие в танцевальных флешмобах и программах КВН. Организаторы подготовили игры с аниматорами, эстафеты, беспроигрышные лотереи и другие активности.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.