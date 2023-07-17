Подмосковье 17 июля 2023, 15:25 Более 6 тысяч бродячих собак стерилизовали и чипировали в Подмосковье с начала года Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод Мо

Читать 360tv в

Шесть тысяч собак без владельцев отловили в Подмосковье с начала года. В регионе работает программа, по которой таких животных вакцинируют, стерилизуют, чипируют и возвращают в привычную среду обитания.

«Отлов проходит безопасно для животного, специалисты стараются снизить уровень стресса для собаки. После стерилизации у животных снижается гормональный фон и они становятся более спокойными», — сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

Для выполнения процедур администрации городских округов заключают муниципальные контракты со специализированными организациями. Животных привозят в приют, после карантина обрабатывают от паразитов, вакцинируют, стерилизуют и чипируют. После этого на ухо собаки ставят пластиковую бирку и выпускают ее обратно в город или деревню. Однако если собака проявляла агрессию, ее оставляют на пожизненное содержание в приюте.

Только на прошлой неделе в Подмосковье отловили 200 собак без владельцев. О безнадзорных животных жители могут сообщить по короткому номеру 112 или в Госветслужбу Подмосковья по телефону 8-800-550-6522.

Губернатор Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов в Подмосковье. По его словам, с начала года поступило более 330 тысяч обращений по этой теме.