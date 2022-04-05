Более 6 тонн гуманитарной помощи для детей Донбасса собрали в Балашихе

Более 6 тонн гуманитарной помощи для детей Донбасса собрали школьники Балашихи в рамках акции «Мы с вами. Мы рядом. Мы вместе».

Акция была организована Общественной палатой Московской области при поддержке Общественных палат ДНР и ЛНР. Главная цель акции — сбор помощи для детей, которые остались в Донецкой и Луганской областях.

Первыми в акции приняли участие школьники Балашихи. Подмосковные школьники собирали сладости, которые складывали в коробки, обклеенные своими рисунками. Гуманитарный груз передали представителям Общественных палат. Далее груз поступил в распределительный центр в Домодедове и уже оттуда груз напрямую был отправлен на Донбасс. Об этом рассказала председатель Общественной палаты Елена Жарова.

Акция «Мы с вами. Мы рядом. Мы вместе» проходила в Московской области с 21 марта по 1 апреля.