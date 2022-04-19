Более 6 млн цветов высадят весной в Подмосковье

В ближайшее время в Московской области приступят к высадке первых весенних цветов. Для этого в настоящее время ведется активная подготовка городских цветников и клумб.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин сообщил о том, что все работы по подготовке цветников будут проведены до 25 апреля

«На территории Московской области более 2000 цветников. Всего в этом году подмосковные города украсят более шесть миллионов цветов», — сообщил министр.

В апреле коммунальные службы городских округов проводят удобрение, вспахивание, рыхление почвы и удаление сорняков. А также проводится ремонт ограждений и подготовка посадочного материала. Начало кампании по высадке цветов планируется на 25 апреля, но с возможными корректировками по погодным условиям. При достижении устойчивой температуры не менее 12 градусов в течение пяти дней посадка цветов возможна.

Цветники Московской области в этом году украсят ирисы, хосты, астильбы, лилейники, бегонии, виолы, бальзамины, петунии и гераньи.

Высадка будет проводиться во всех 60 городских округах. Яркие цветы появятся на пешеходных зонах, городских площадях, в скверах, парках, вдоль дорог и на других общественных пространствах.